هلك ثلاثة أطفال غرقا مساء أمس الجمعة داخل بئر ببلدية العناصر (10كلم جنوب برج بوعريريج) حسبما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن فرق الغوص للحماية المدنية تدخلت لانتشال جثث الأطفال الثلاثة (أخوين و قريب لهما) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و 10 سنوات من داخل بئر بعمق قرابة ثلاثة أمتار و ذلك بحي 400 سكن ببلدية العناصر .

وقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف الحادث.