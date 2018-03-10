انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الصحفي و أحد مؤسسي جريدة الوطن اليومية، محمد العربي إثر سكتة قلبية، حسب ما علم لدى قسم التحرير للجريدة.

و قد بدأ محمد العربي، البالغ من العمر 65 سنة، مشواره الصحفي بيومية المجاهد قبل أن يطلق مع زملاء له في المهنة، خلال سنوات التسعينيات، صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية و التي عمل بها إلى غاية وفاته.

و عرف الفقيد بتعليقاته حول القضايا الدولية لا سيما الملف الصحراوي و القضية الفلسطينية.

و الفقيد أب لطفلين.