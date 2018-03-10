أبرمت ثلاث اتفاقيات لمرافقة الصناعيين في الاستشارات البحرية ونقل البضائع والعتاد وهذا خلال الصالون الدولي للصناعات الغذائية في طبعته السادسة (سياغ) الذي اختتمت فعالياته اليوم السبت بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران.

وتمت هذه الاتفاقيات بين الشركة الوطنية للتسويق البحري "ناشكو" وكل من مجمع زياني للصناعات الغذائية ومجمع الصناعيين للعطور (الجزائر العاصمة) والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية وذلك لمرافقة الصناعيين في مجال الاستشارات البحرية واللوجيستيك ونقل العتاد والبضائع كما أشار إليه أحد منظمي الصالون المكلف باللوجيستيك عبد الرحمان تيميزار.

وأبرز ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء أن الصالون عرف توافدا كبيرا من المهنيين على غرار الصناعيين والمؤسسات المتخصصة في الصناعات الغذائية وكذا الشباب حاملي المشاريع والراغبين في إنشاء مؤسساتهم خصوصا في مجال النقل واللوجيستيك.

وقد تم تسجيل زيادة في التوافد تقارب الـ 5 بالمائة مقارنة بالطبعة السابقة أغلبهم من المهنيين ومختلف الفاعلين في مجال الصناعات الغذائية وبعض الشركات الأجنبية والوطنية لربط علاقات وشراكات فيما بينهم من أجل تحسين النوعية وجعل العلامة الجزائرية رائدة في السوق العربية والدولية كما أشير إليه.