حل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، في إطار زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام، تعتبر الأولى من نوعها للمسؤول الإفريقي بصفته رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وكان في استقبال ضيف الجزائر بمطار هواري بومدين الدولي، وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

و تأتي هذه الزيارة، عشية انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المقررة في العاصمة الرواندية كيغالي والتي ستخصص لإطلاق منطقة التبادل الحر في القارة الإفريقية "زلاك".

كما تندرج في سياق يتميز بحركية خاصة تميز التعاون بين الجزائر ومفوضية الاتحاد الإفريقي، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ومن المنتظر أن يعقد السيد موسى فقي خلال هذه الزيارة، محادثات مع مساهل حول "مجمل المسائل الإفريقية المدرجة في أجندة الاتحاد لاسيما الإصلاحات الجارية في المنظمة الإفريقية وطرق تمويلها".

وأوضح نفس البيان أن مسائل السلم والأمن في إفريقيا ستشكل "جزءا هاما من النقاشات بخصوص جهود الجزائر المستمرة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم بإفريقيا لاسيما بكل من مالي وليبيا".

من جهة أخرى، يحظى ضيف الجزائر بلقاءات مع مسؤولين جزائريين سامين، حيث سيتبادل معهم الرؤى حول "المسائل الإفريقية الراهنة وآفاق تطوير التعاون مع الجزائر".