أعلن ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن مولد طفله الثالث اليوم السبت.

وكتب المهاجم الأرجنتيني على حسابه الشخصي بموقع انستغرام باللغة الإسبانية: "مرحبا سيرو! شكرا للرب فقد مرت الأمور جميعها على خير ما يرام. الأم والأبن في حالة جيدة جدا. نحن أسعد السعداء".

وميسي متزوج من أنتونيلا روكوزو، والدة أبنائه الثلاثة.

وقال برشلونة في وقت سابق إن ميسي قد يغيب عن مباراة الفريق أمام نادي "ملقة" في وقت لاحق "لأسباب شخصية". ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق ثمان نقاط.