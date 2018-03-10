دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم السبت ببرج بوعريريج إلى ضرورة تعزيز دور صندوق النفقة لتحقيق الرعاية الاجتماعية للمرأة وحمايتها.

وأبرز غويني خلال تنشيطه ندوة جهوية بحضور الأمينات العامات للحزب بشرق البلاد ومناضلات وممثلات عن المجتمع المدني ضرورة توسيع دائرة الاستفادة من صندوق النفقة لتشمل النساء المعوزات والأيتام وخصوصا المرأة القاطنة بالمناطق النائية لتحسين ظروفها الاجتماعية وللحفاظ على كرامتها وحمايتها من كل الآفات التي تتربص بها .

كما دعا ذات المسؤول إلى إشراك المرشدات المختصات في الشؤون الاجتماعية من خلال حملات توعوية وتحسيسية للنساء خاصة بالمناطق النائية والمعزولة لتصحيح -كما قال- بعض المفاهيم لرفع الغبن والضغوط على النساء نتيجة بعض الأفكار التي تتنافى والشريعة الإسلامية السمحاء.

قد تم تنظيم هذه الندوة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة حيث تم تكريم أرامل مجاهدين ومناضلات بحركة الإصلاح الوطني وكذا إعلاميات يعملن بهذه الولاية ومحاميات.