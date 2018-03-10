أرجأ برلمان إقليم كتالونيا الإسباني , اليوم السبت , جلسة تشكيل حكومة جديدة في الإقليم , والتي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل , إلى أجل غير مسمى.

و ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن قرار التأجيل جاء وفقا لما أعلنه البرلمان الذي يسيطر عليه الانفصاليون , مشيرة إلى أن رئيس البرلمان روجر تورينت هو من اتخذ هذا القرار.

و كان رئيس برلمان إقليم كتالونيا روجي تورنت قد أعلن , في وقت سابق , أن البرلمان سيجتمع يوم الاثنين المقبل للتصويت على الحاكم الجديد للإقليم.

يشار الى ان رئيس الإقليم السابق كارلوس بوجديمونت انسحب في الأول من مارس الجاري من الترشح لفترة ثانية ,و فر بوجديمونت إلى بلجيكا في أعقاب إعلانه استقلال الإقليم من جانب واحد, وقد يتم القبض عليه في حال عودته إلى إسبانيا حيث يواجه اتهامات بالتمرد.

و كانت الحكومة المركزية الإسبانية قد فرضت الحكم المباشر على الإقليم , ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة , وشددت على أنها ستبقي كتالونيا تحت الحكم المباشر إذا انتخبت الأحزاب الانفصالية مرشحًا يخضع للتحقيق القضائي.