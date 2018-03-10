ساهم الدولي الجزائري رياض محرز في فوز ناديه ليستر سيتي على وست برومويتش البيون اليوم السبت في إطار مقابلات الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عن طريق روندون في الدقيقة الثامنة، رد عليه جيمي فاردي بهدف رائع بعد تمريرة دقيقة من محرز في الدقيقة 21.

وواصل محرز تقدمه بعد أن منح "الثعالب" التقدم في الدقيقة 62، أضاف بعدها النيجيري اهانتشو الهدف الثالث في الدقيقة 76، ثم اختتم ايبورا مهرجان الأهداف بالرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع زملاء الدولي الجزائري رصيدهم للنقطة 40 في المركز الثامن على جدول الترتيب.