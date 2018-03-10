تعقدت وضعية اتحاد البليدة ودفاع تاجنانت في اسفل ترتيب الرابطة المحترفة الاولى بعد إجراء مقابلات اليوم من الجولة 22 لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وانقاد أبناء مدينة الورود لهزيمة جديدة في بلعباس أمام الاتحاد المحلي بهدف لصفر سجله بوقلمونة، وهو جعل البليدية أكبر المرشحين لمغادرة الرابطة الأولى، حيث تجمد رصيده عن النقطة 15 في المرتبة الأخيرة وبفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب مركز لتفادي النزول.

وضعية دفاع تاجنانت لا تختلف كثرا عن اتحاد البليدة بعدما انقاد للهزيمة على أرضية ميدانه ضد نادي بارادو بهدفين لهدف، ما أبقاه ضمن ثلاثي المؤخرة في المرتبة 14 برصيد 21 نقطة، فيما صعد نادي بارادو للمرتبة الثالثة مناصفة مع اتحاد الجزائر بـ 35 نقطة.

وفي مقابلة اخرى انتهت قمة وسط الترتيب بين نصر حسين داي وشبيبة الساورة بنتيجة سلبية.

السبت 10 مارس :

اتحاد بلعباس - اتحاد البليدة 1-0

دفاع تاجنانت - نادي بارادو 1-2

نصر حسين داي - شبيبة الساورة 0-0

الجمعة 9 مارس :

اتحاد الحراش - شبيبة القبائل 2-0

الجمعة 2 مارس :

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0-1

وفاق سطيف - شباب قسنطينة 1-0

الخميس 1 مارس:

شباب بلوزداد - أولمبي المدية 0-0

الاثنين 12 مارس :

بالجزائر, ملعب 5 جويلية : مولودية الجزائر - مولودية وهران (18:00سا)