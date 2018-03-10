تغلب شباب قسنطينة على شباب بلوزداد بنتيجة 1-0, في لقاء مقدم عن الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم, جمع بينهما اليوم السبت بقسنطينة.

وسجل هدف الشباب المحلي اللاعب زرارة في الدقيقة (5).

وسمح هذا الفوز للنادي القسنطيني بتعميق الفارق عن الملاحق المباشر مولودية وهران إلى 7 نقاط ولكن بلقائين زائدين (45 ن و 23 مباراة) للشباب مقابل 38 ن و21 مباراة لمولودية وهران التي تلعب يوم الاثنين ضد مولودية الجزائر مباراة متأخرة عن الجولة الـ 22 بملعب 5 جويلية (الجزائر).

أما شباب بلوزداد فيبقى دائما في منطقة الخطر (المركز 11 - 24 نقطة - 23 مباراة) في انتظار الجولات المتبقية من المنافسة.

وتم تقديم هذا اللقاء قصد السماح لشباب بلوزداد بالتنقل إلى زامبيا لمواجهة نادي نكانا الزامبي في إياب الدور السادس عشر لكأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان شباب بلوزداد قد فاز في لقاء الذهاب بالجزائر بثلاثية نظيفة (3-0).

وستجري باقي مباريات الجولة الـ 23, أيام 13 و 15 و 16 و 17 مارس.

نتيجة مباراة اليوم (السبت):

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-0

برنامج المباريات المتبقية:

الثلاثاء 13 مارس

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (سا 17:00)

الخميس 15 مارس:

نادي بارادو - اتحاد بلعباس (17:00)

الجمعة 16 مارس:

اتحاد البليدة - اتحاد الحر اش (16:00)

نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (16:00)

مولودية وهران - اتحاد بسكرة (16:00)

السبت 17 مارس :

شبيبة الساورة - أولمبي المدية (17:00)

وتأجل لقاء "شبيبية القبائل/مولودية الجزائر" إلى موعد لاحق

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 38 21

3. اتحاد الجزائر 35 22

--. نادي بارادو 35 22

5. مولودية الجزائر 34 21

6. وفاق سطيف 33 22

--. شبيبة الساورة 33 22

8. نصر حسين داي 32 22

9. اتحاد بلعباس 26 22

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 22

--. اتحاد الحراش 21 22

16. اتحاد البليدة 15 22 .