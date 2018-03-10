سيعقد رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال ، مساء يوم الأحد 11 مارس ، اجتماع طارئ مع الطاقم الفني و لاعبي الفريق لمناقشة الوضع الحالي للفريق الذي يسير نحو السقوط لأول مرة في تاريخ النادي قسم الاحترافي الثاني.

حسب المكلف بخلية الاتصال لفريق شبيبة القبائل السيد عمر موسي إجتماع سيعقد بفندق "إيتورار" بالمدينة الجديدة بتيزي وزو على الساعة الرابعة بعد الزوال قبيل انطلاقة حصة استئناف تدريبات الفريق المبرمجة ليوم الأحد .

ينتظر أن يكون هذا الاجتماع الطارئ فرصة لإشعار اللاعبين بخطورة الوضعية الحالية للفريق و تحفيزهم على بذل مجهودات إضافية لتحسين نتائج الفريق التي لا تبعث على الإرتياح و أدخلت الشك في نفوس الأنصار الغاضبين عن النتائج المسجلة .

كما ستكون الفرصة للاعبين لطرح انشغالاتهم لإيجاد مخرجا للوضعية الغير مريحة"للكناري".