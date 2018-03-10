قال وزير العلاقات مع البرلمان والقيادي في جبهة التحرير الوطني أنه يساند الأمين العام للحزب جبهة التحرير للأبد.

وخلال التقاط صورة تذكارية مع ولد عباس رفقة بعض قيادات الافلان على هامش تكريم عدد من عائلات شهيدات الثورة التحريرية اليوم السبت قال خاوة " نحن مع الأخ الأمين العام المجاهد الدكتور جمال ولد عباس للأبد.

ويبدو أن خاوة أراد أن يرد بطريقة غير مباشرة على تحرك بعض القيادات في الحزب للإطاحة بولد عباس، وخاصة السناتور في مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم الذي طالب وزير التضامن الأسبق بالاستقالة من على رأس "الأفلان" على خلفية استدعائه للمجلس التأديبي بعد انتقاده لبن غبريت.