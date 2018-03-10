انتصر فريق النصر مساء اليوم على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الدولي الجزائري عبد المومن جابو أول أهدافه مع نصر بطريقة جميلة في الدقيقة 53 بعد مراوغته للحارس.

فيما سجل الهدفين الآخرين للنصر البرازيلي بورنو أوفيني (20) والمغربي محمد فوزير (55)، في حين سجل للاتحاد عبدالعزيز العرياني (22).

ورفع النصر رصيده للنقطة 40 في المركز الثالث، وبقي الاتحاد على نقاطه الـ30 في المركز العاشر.