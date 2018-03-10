تؤشر قرارات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، المتعلقة بتسيير شؤون الحزب ومواقفه مما تعج به الساحة الوطنية من أحداث، على حالة ارتباك مخيفة جعلت الكثير من الإطارات ينسحبون ويعتكفون في منازلهم، في انتظار أن يستجّد جديد يضع حدا لما يعتبرونه سياسة “إغراق الأفالان”.



يتّهم ولد عباس بتنفيذ الهروب إلى الأمام مخافة الإطاحة به، وإن كان يعوّل كثيرا على علاقته “الهادئة” منذ فترة مع المحيط الرئاسي الذي كثيرا ما يستدلّ به في تصريحاته في الأوقات العصيبة.



فرغم فشله في الاحتفاظ بمكاسب الأفالان من مقاعد المجلس الشعبي الوطني في تشريعيات ماي الماضي وتعزيز مكانته الحزبية والسياسية في المجالس الولائية والمحلية في محلــــــــــيات نوفمــــــــــــبر 2017، إلا أن بقاء ولد عباس يطرح العديد من التساؤلات حول من يقف وراء قراراته المثيرة للغضب وســــــط إطارات الأفالان.



وعلى الرغم أيضا من تدخل واضح من جانب دوائر وزارية لصالحه في إعادة توزيع مقاعد المجالس الولائية والمحلية على حساب المنافس القوي الأرندي وزعزعة مواقع الوزير الأول أحمد أويحيى بعد إجراءاته المتخذة في نشاط تركيب السيارات وخوصصة مؤسسات القطاع العمومي بعنوان الشراكة مع الباترونا الجزائرية، فإن ولد عباس “لم يتوقف عن اتخاذ قرارات” كثيرا ما توصف بالمتسرعة، يسعى من خلالها لتشتيت اهتمام معارضيه في الحزب، فإن تأجيل انعقاد دورة اللجنة المركزية شكّل صدمة لهؤلاء الذين راهنوا على “قطف رأس ولد عباس من أمانة الأفالان” مهما كان الثمن. ولم يكن ذلك ليتأتى لولا “نصائح” تلقاها المحيط الرئاسي من أن ذهاب ولد عباس في ظل هذه الظروف سيكون له تأثير مباشر على مشروع العهدة الخامسة الذي حركت له لجنة الانضباط المركزية دون مراعاة للجانب القانوني. الحديث عن حالة الارتباك هذه صار متداولا على نطاق واسع بألسنة الكثير من قيادات الحزب العتيد، رغم تقليص “هامش مناورة الأرندي” الذي يكون قد فضّل “البقاء في الظل”، وعدم تأليب المحيط الرئاسي عليه، وهو ما أكدته خرجات كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح المقرّب جدا من الرئيس بوتفليقة وزميله نورالدين بدوي، المحسوب على المحيط الرئاسي، وكثيرا ما كان اسمه يتردد لـــتولي حقيبة الوزارة الأولى قبل أن يؤجل “موعــــــده مـع القدر” في اللحظات الأخيرة.



وكما رفع ولد عباس شعار العهدة الخامسة في بداية أكتوبر 2016، ثم في التشريعيات الأخيرة، أدخل الحزب في معارك داخلية ضد الأصوات التي تخالف رأيه، ملوّحا في وجهها عصا “التأديب” ومغازلا الرأي العام والمحيط الرئاسي بـ”حصيلة إنجازات الرئيس” من 1999 وإلى غاية 2019، لتبرير مشروع العهدة الخامسة التي باتت “سياسيا” في شبه المؤكد، ولم تعد مفاجأة بعد تسريبها في شكل مبادرة “التنسيقية” من طرف النائب الأفالاني بهاء الدين طليبة وشخصيات أيّدوا ثم تراجعوا عن دعمها.



محاسبة ولد عباس

وتعليقا على ما يجري في “حزب الرئيس”، قال عضو المكتب السياسي مسؤول الإعلام بالأفالان سابقا، حسين خلدون في اتصال مع “الخبر”، إن الأمانة العامة الحالية للحزب غارقة في قضايا لا تهم الرأي العام الوطني وتتجاهل الحراك الاجتماعي والأزمة التي تغرق فيها عدة قطاعات حساسة، مثل التربية والصحة، وكل ذلك على حساب الجبهة الداخلية للبلاد.



وحسب خلدون “مستوى أداء ولد عباس هو الذي أدى إلى غرق الحزب في مستنقع نقاشات غير مجدية سبق لي وأن حذّرت منها لدى تقديمي طلب تجميد عضويتي في المكتب السياسي في 9 جانفي 2017، الزملاء في اللجنة المركزية وإطارات الحزب”، مذكرا بدعوته إلى وجوب رحيل ولد عباس تفاديا للوصول إلى طريق مسدود و”محاسبته على الأضرار” التي لحقت الأفالان.

وعن إحالة إطارات ونواب على لجنة الانضباط، أكد خلدون وهو “رجل قانون” أنها “غير قانونية”، وأن ولد عباس لا يملك صلاحية تعيين أحد من أعضائها ولا مقررها، كما فعل مع عبد الحميد سي عفيف، ولا أن يرفع من عدد الأعضاء دون الرجوع إلى اللجـنة المركزية، مقدّرا بأن ولد عــــــباس “انتهك الدستور وليس القانون الأساسي للحزب فقط”.



وبرأيه، ولد عباس “مرتبك ويريد تفادي المساءلة أمام اللجنة المركزية حول الفشل الذريع في التشريعيات والمحليات ومصير ممتلكات وأموال الحزب”، خاصة تلك التي جمعت في الاستحقاقات السابقة، وأنفق جزء منها في حملات الانتخابات دون تقديم كشف حساب عنها. مستغربا “كيف لا تنعقد دورة اللجنة المركزية المتأخرة عن موعدها القانوني بـ17 شهرا، يتفنن خلالها ولد عباس في مراوغة الإطارات ويتفادى الخوض في قضايا حساسة تهم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ويغلق الباب أمام تقديم اقتراحات إطارات الحزب بحلول”. وتابع: “مقابل ذلك يرفع ولد عباس العصا في وجه الإطارات مهددا بلجنة انضباط غير قانونية”، مشيرا أنه “بهذه الطريقة ولد عباس يشوّه صورة الحزب ويسوّقها على أن إطارات الأفالان عصاة ومتمردين ويجب تأديبهم!!”



