تقول تسريبات من داخل لجنة الانضباط الأفالانية، إن النائب “المشاغب” بهاء الدين طليبة، فاجأ اللجنة مرتين يوم استدعائه للمثول أمامها. وحسب عضو في اللجنة، فإن طليبة حضر إلى مقر الأفالان بحيدرة قبل الموعد بساعتين، وخلافا لما كان ينتظره “قضاة لجنة الانضباط”، فإن المعني باغتهم بقوله: “أنا أطلقت مبادرة تنسيقية دعم العهدة الخامسة، ولما عارضها الأمين العام، قمت بسحبها احتراما لقرار قيادة الحزب”، لتنتهي الأزمة التي دفعت بالنائب محمد جميعي إلى إرسال اعتذار كتابي للأمين العام تكفيرا لدعمه المبادرة.



