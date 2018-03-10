تحوّل مديرون تنفيذيون بتيبازة إلى أباطرة كبار، إلى درجة عدم الاكتراث بتعليمات وقرارات الوالي موسى غلاي، فلم تكد فضيحة قيام بعضهم بتشييد فيلات فوضوية بمنطقة شنوة ومناطق بحرية أخرى تنسى، حتى صنع مدير مصالح هامة الحدث مؤخرا بمخالفة قرارات مسؤوله الأول عندما قام بترقية موظفة كان الوالي قد انتقدها علانية في مجلس رسمي وطردها من دائرة كبيرة بشرق الولاية وبقرار ولائي نافذ، لكن المدير المثير للجدل تحدى المتضررين منها وعيّنها في منصب أعلى في دائرة أخرى غربية.



