كسب رئيس النادي الهاوي لاتحاد الجزائر، سعيد عليق، معركته القضائية مع علي حداد، مالك الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد الجزائر، بإلزام صاحب مجمع “أتي أر أش بي” بدفع تعويضات للنادي الهاوي، بقيمة ملياري سنتيم مع تحميله المصاريف القضائية حسب الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر يوم 22 نوفمبر 2017.



كان رئيس النادي الهاوي لاتحاد الجزائر، سعيد عليق، قد طالب حداد بالتوقيع على اتفاقية تسمح للشركة الرياضية ذات أسهم باستغلال تراث نادي اتحاد الجزائر من ألوان ورمز الفريق، وفقا لما جاء في قانون الرياضة 2013 والذي دعمه المرسوم التنفيذي 74/15 الصادر بتاريخ 16/02/2015.

وحسب أول دعوى قضائية رفعها عليق ضد مالك النادي المحترف لدى محكمة باب الوادي، فإن علي حدّاد استغل شعار “النادي الرياضي لمدينة الجزائر” منذ تأسيس الشركة الرياضية ذات أسهم بتاريخ 3 أوت 2010 دون دفع أي مقابل، ما جعل النادي الهاوي الذي يمثله عليق يطالب بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 20 مليار سنتيم، مع التوقف عن استعمال شعار النادي ودفع غرامة تهديدية بـ 50 ألف دج عن كل يوم من التأخير في تنفيذ الحكم، لكن محكمة باب الوادي لم تفصل في القضية يوم 11 جوان 2015 وأحالت القضية إلى الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، الذي فصل لصالح عليق بإلزام مالك الشركة الرياضية ذات أسهم، علي حداد، بدفع تعويضات بملياري سنتيم زائد النفقات القضائية على عاتقه.



