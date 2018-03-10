شرعت مديريات التربية الولائية، عملية الخصم من منحة المردودية الخاصة بالأساتذة المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “الكنابست” والذين استجابوا لنداء الإضراب لمدة شهر منذ 30 جانفي المنصرم.





سيتم الأخذ بعين الاعتبار مجموع أيام الغيابات والإضراب معا، باعتبارها أيام عمل غير مؤداة من طرف الأساتذة المعنيين، على أن تكون أيام الإضراب مطابقة لما تمّ التصريح به سابقا، مع تحري الدقة في حساب المنحة، وستدرج أيام الإضراب في خانة الملاحظات، وعدد أيام الغيابات والإضراب معا في خانة الغيابات بالأرقام. كما حرصت مديريات التربية في التوصيات التي أرسلتها لمديري الثانويات ومديري المتوسطات ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية، على أن تكون طريقة التنقيط واحدة وشاملة.



من جهته، قال الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، في تصريحه لـ”الخبر”، إن الطرفان، وزارة-نقابة، لم يتوصلا إلى حل نهائي بعد بخصوص الأجور المقتطعة نظير أيام الإضراب، وأضاف أنَّ التفاوض لم ينته، غير أنه وصف إجراءات الخصم بـ”غير القانونية” و”الانتقامية”، وأنها “اعتداء صارخ على قوانين الجمهورية” و”لا تعبّر عن نية الوزارة في استقرار القطاع”. ونفس الرأي أبداه محدثنا بخصوص منحة المردودية التي شرعت مديريات التربية في احتسابها حسب مدة الإضراب التي دخلها كل أستاذ، حيث قال إنها تفتقد إلى السند القانوني.



وفي النهاية، دعا بوديبة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها فيما ينجرُ عن هذه القرارات التي قال إنها ستتسبب في فوضى في القطاع.

يُذكر أنّ الصراع بين النقابة والوزارة دام شهرا كاملا أضرب فيه العديد من الأساتذة التابعين لنقابة “الكنابست”، فيما اتخذت الوزارة الوصية إجراءات عقابية ضد المضربين، على غرار الخصم من الأجور، تلاها الفصل من المنصب، قبل قرار النقابة القاضي بتوقيف الإضراب وبرمجة جلسة حوار بين الطرفين دامت 12 ساعة، غير أنها بقيت مفتوحة، حيث ينتظر أن تعقد الجلسة الثانية اليوم الأحد للتفاوض على باقي المطالب العالقة والحديث عن مصير أجور المضربين ومنحة المردودية الخاصة بهم. .