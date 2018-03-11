صوّت البرلمان الصيني اليوم الأحد، بالأغلبية على الغاء مادة في الدستور تحدد مدة بقاء الرئيس في منصبه، مما سيسمح للزعيم الصيني شي جين بينغ بالبقاء في منصبه رئيسا مدى الحياة.

وأقر البرلمان الصيني الذى يناهز عدد أعضائه 3 آلاف نائب الإجراء ضمن مجموعة تعديلات لدستور البلاد، بموافقة 2958 صوتا، ومعارضة نائبين وامتناع ثلاثة نواب فقط.

وكان الحزب الشيوعي الحاكم قد اقترح التعديل في شهر فيفري الماضي ولم تكن هناك أي شكوك بشأن إقراره نظرا لسيطرة النواب موالين للحزب على البرلمان الصيني.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات، لذا كان من المقرر أن يتنحى شي في عام 2023، ورغم ذلك تحدى شي جيبينغ هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي.