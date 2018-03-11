بدأت أجهزة الأمن البريطانية تحقيقا في رسائل مجهولة المصدر تحمل عنوان "يوم عقاب المسلمين"، تم إرسالها إلى منازل في عدة مدن بالمملكة، وتدعو للاعتداء على المسلمين يوم 3 أبريل المقبل، نقلا عن روسيا اليوم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن مواطنين في العاصمة لندن وفي مقاطعتي "ميدلاندز الغربية"، و"يوركشاير"، أبلغوا عن تلقيهم تلك الرسائل المروعة.

ووضعت الرسالة نظام نقاط معينة لإلحاق الأذى بالمسلمين في هذا اليوم، منها أن من يقوم باعتداء لفظي سيحصل على 10 نقاط، ومن يلقي مادة حارقة على وجه مسلم سيحصل على 50 نقطة، ومن يفجر أو يحرق مسجدا سيحصل على ألف نقطة.

ويسعى نظام النقاط الذي تضمنته الرسالة إلى التشجيع على كراهية المسلمين وإلحاق الأذى بهم، فكلما كان الأذى أكبر تزيد النقاط.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شرطة العاصمة، قوله (لم تذكر الصحيفة اسمه) إن "الرسالة قيد التحقيق ولن نتسامح مع أي شكل من أشكال جرائم الكراهية، وأي شخص يخشى أن يقع ضحية تلك الرسالة عليه إبلاغ الشرطة بذلك حتى يتم التحقيق فيها بشكل كامل".

فيما قال متحدث باسم شرطة غرب يوركشاير: "الشرطة تحقق في عدد من التقارير حول الرسالة الخبيثة المحتمل إرسالها إلى أفراد في منطقة برادفورد، الضباط يقومون حاليا بالتحقيق".

وفي الوقت الذي لا يزال فيه من يقف وراء الرسالة مجهولا، لفتت الصحيفة، إلى أن الرسالة وُضعت عليها صورة "خنجر" مصحوبا بحرفي MS، ما يرجح أنها مرتبطة بالجماعة المعروفة بـ"ذابح المسلمين" التي تستهدف المساجد في لندن، والولايات المتحدة، لاسيما أنها قامت بأفعال مماثلة العام الماضي.