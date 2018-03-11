لم تنجح الدعوات المعارضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في إيقاف مشاركة الصهاينة ببطولة العالم للجيدو في المغرب، والتي انطلقت في مدينة أغادير، الجمعة، إذ شارك منتخب الكيان الصهيوني في البطولة وحصد ميداليتين ذهبية وبرونزية.

وتم عزف نشيدهم خلال مراسم منح الميدالية الذهبية للرياضية تمناع نلسون ليفي، والميدالية البرونزية للرياضية غيفين بريمو، حسب ما أفادت هيئة الإذاعة العبرية.

وكانت أصوات مغربية محاربة للتطبيع مع اليهود، رفضت مشاركة المنتخب الصهيوني في البطولة، وناشدت السلطات في البلاد إيقاف مشاركة الفريق.

ودعا عزيز هناوي، رئيس المرصد المغربي لمحاربة التطبيع المملكة المغربية إلى عدم السماح للفريق العبري بالمشاركة. واعتبر "المشاركة خطوة تطبيعية خطيرة".

ولفت أنها "تمثل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي الذي ما فتئ يؤكد مناهضته للكيان الإسرائيلي والتطبيع معه". وطالب المجتمع المدني للتعبير عن نبض الشعب المغربي برفض هذه المشاركة.