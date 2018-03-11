أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس السبت، بتبسة بأنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 51 مليار دينار من أجل تحديث الخط المنجمي للسكة الحديدية عنابة- تبسة (388 كلم) في جزئه الرابط بين جبل العنق و وادي الكباريت الممتد على 177 كلم.

وأعلن زعلان أنه سيكون في واد الكباريت مصنع لتحويل الفوسفات، مشيرا إلى أنه سيتم عصرنة الخط المنجمي للسكة الحديدية، و أوضح الوزير أنه سيضمن نقل المسافرين و كذا يضمن نقل منتجات المواد الفوسفاتية، و تجديد الخط و عصرنته سيسمح بنقل المواد بالكميات المطلوبة.

وأوضح الوزير خلال زيارة تفقد لورشة تحديث خط السكة الحديدية انطلاقا من بلدية الماء الأبيض بأن هذا المشروع يتضمن تجديد السكة و إنجاز ازدواجية للخط المنجمي للسكة الحديدية مضيفا بأنه سيتم "عما قريب" إطلاق أشغال الجزء الثاني من ذات المشروع انطلاقا من سوق أهراس نحو عنابة

و أكد الوزير بأن الدولة مجندة من أجل استغلال منجم الفوسفات لبلاد الحدبة" مسلطا الضوء على الطابع الاستراتيجي لهذا المشروع.

و استنادا للشروح المقدمة من طرف مدير هذا المشروع بالوكالة الوطنية للدراسات و متابعة إنجاز استثمارات السكة الحديدية سيتم إطلاق الأشغال على الجزء الأول "في أفريل المقبل" و ذلك بمجرد استكمال تركيب الورشة التي بلغت 90 بالمائة.