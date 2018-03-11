51 مليار لعصرنة الخط المنجمي بعنابة
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس السبت، بتبسة بأنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 51 مليار دينار من أجل تحديث الخط المنجمي للسكة الحديدية عنابة- تبسة (388 كلم) في جزئه الرابط بين جبل العنق و وادي الكباريت الممتد على 177 كلم.
وأعلن زعلان أنه سيكون في واد الكباريت مصنع لتحويل الفوسفات، مشيرا إلى أنه سيتم عصرنة الخط المنجمي للسكة الحديدية، و أوضح الوزير أنه سيضمن نقل المسافرين و كذا يضمن نقل منتجات المواد الفوسفاتية، و تجديد الخط و عصرنته سيسمح بنقل المواد بالكميات المطلوبة.
وأوضح الوزير خلال زيارة تفقد لورشة تحديث خط السكة الحديدية انطلاقا من بلدية الماء الأبيض بأن هذا المشروع يتضمن تجديد السكة و إنجاز ازدواجية للخط المنجمي للسكة الحديدية مضيفا بأنه سيتم "عما قريب" إطلاق أشغال الجزء الثاني من ذات المشروع انطلاقا من سوق أهراس نحو عنابة
و أكد الوزير بأن الدولة مجندة من أجل استغلال منجم الفوسفات لبلاد الحدبة" مسلطا الضوء على الطابع الاستراتيجي لهذا المشروع.
و استنادا للشروح المقدمة من طرف مدير هذا المشروع بالوكالة الوطنية للدراسات و متابعة إنجاز استثمارات السكة الحديدية سيتم إطلاق الأشغال على الجزء الأول "في أفريل المقبل" و ذلك بمجرد استكمال تركيب الورشة التي بلغت 90 بالمائة.