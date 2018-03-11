هلك أربعة أشخاص و أصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع أمس السبت بولاية سعيدة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و أوضح رئيس خلية الإعلام لدى مديرية الحماية المدنية النقيب تاقين عبد الكريم لوكالة الانباء الجزائرية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة نفعية بأخرى سياحية على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولايتي سعيدة و البيض و بالتحديد عند النقطة الحدودية الفاصلة بين ذات الولايتين.

و تدخلت عناصر الحماية المدنية لسعيدة لتقديم الاسعافات الأولية لأربعة جرحى تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة و إجلائهم على جناح السرعة للعيادة المتعددة الخدمات ببلدية عين الحجر في حين تم نقل جثث الضحايا الأربع المتوفين بعين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخيثر بولاية البيض.

و فتحت مصالح الدرك الوطني بسعيدة تحقيقا في أسباب الحادث.