اهتز حي طوبال الشعبي ببلدية الزبيرية جنوب المدية إثر العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 36 سنة مشنوقا بحبل من مُعلق بسقف غرفته.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية منتصف نهار السبت مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية لمعاينة مكان الحادث ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية، في انتظار أن تعرض على الطبيب الشرعي لتحديد ظروف الوفاة.

وأشارت مصادر محلية أن الضحية الذي يشتغل عامل يومي كانت في السنتين الأخيرتين يعاني من اضطرابات نفسية.