سجلت المؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت خلال الأيام القليلة الماضية 13 حالة مشكوك في إصابتها بداءالحصبة"البوحمرون" حسبما أفاد به ،اليوم الأحد، المدير بالنيابة لذات المرفق الصحي.

وأوضح رشيد بن سعيد لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "هذه الحالات المشكوك فيها التي تتراوح أعمارها ما بين 6 أشهر و42 سنة تنحدر من بلديات تيسمسيلت والملعب والمعاصم وقد تم أخذ عينات للدم لتحليلها على مستوى معهد باستور للجزائر العاصمة ونحن في انتظار النتائج النهائية للتحاليل لمعرفة ما إذا كانت مصابة فعلا بمرض الحصبة".

وأفاد بأن حالة واحدة تخص امرأة تبلغ من العمر 28 سنة من قرية "بني مايدة" بلدية تيسمسيلت من مجموع الأشخاص الـ 13 لا تزال حاليا في مصلحة طب الأوبئة لتلقي العلاج الضروري.

وأبرز ذات المسؤول أن "معظم الإصابات المشكوك فيها تخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و14 سنة" .

ومن جهتها أشارت الطبيبة المختصة في طب الأوبئة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت الدكتورة بدال أمال بأن ذات المؤسسة الاستشفائية سجلت خلال الأيام القليلة الماضية حالتين مؤكدتين (7 أشهر و11 شهرا) مصابتين بداء الحصبة تنحدران من بلديتي الناضورة وحمادية (ولاية تيارت) حيث تم التكفل بهما بصفة مستعجلة وهما حاليا في وضعية صحية جيدة.

وقد اتخذت المؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت حسب مديرها بالنيابة كافة الإجراءات الاستعجالية الضرورية من خلال توفير اللقاحات والأدوية والفريق الطبي المتخصص للتكفل الطبي بأي حالة متوقعة مصابة بهذا المرض بالولاية".