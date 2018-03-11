اقترض الجزائريون إلى غاية نهاية السنة الماضية ما تجاوزت قيمته 50 ألف مليار سنتيم، أنفقت أكثر من 90 بالمائة منها في شراء مختلف الصيغ من السكنات، أهمها الترقوي العمومي "أل بي بي"، حيث انتهى المستفيدون من هذه الصيغة من تسديد جميع الأقساط نهاية 2017 بلجوء أغلبيتهم للاقتراض من البنوك الوطنية، بعد أن تعذر عليهم تسديد ما تبقى من قيمة السكنات في شطرها الثالث والأخير والذي فاقت قيمته الـ700 مليون سنتيم.

جاءت هذه الأرقام لتؤكد عجز الجزائريين عن مواكبة الأسعار الملتهبة للعقار في الجزائر، سواء عند شراء سكنات بجميع الصيغ غير المدعمة من قبل الدولة أو البناء أو التوسع، ليجد المواطنون أنفسهم مضطرين للجوء إلى البنوك حتى بالنسبة للكثير ممن يرفضون مبدأ التعامل بالربا، لاسيما أن العمل بالقروض الإسلامية لم يتم تعميمه، إلى غاية الآن، على مستوى جميع البنوك الوطنية.

وتبقى أسعار السكنات في الجزائر، حتى تلك المدعمة من طرف الدولة، بعيدة عن متناول القدرة الشرائية لأغلبية العائلات والأسر الجزائرية، ما جعل الأسعار الملتهبة للعقار تتسبب في استنزاف مدخرات العائلات المكتنزة خلال سنوات البحبوحة. وكانت وزارة السكن قد سجلت تخلي عدد هام من المستفيدين من سكنات "أل بي بي" عن هذه الأخيرة، بعد أن تعذر عليهم دفع القسط الثاني من قيمة السكن الذي بلغت قيمته 100 مليون سنتيم مقابل 50 مليون سنتيم بالنسبة للشطر الأول، وذلك لشراء سكنات تتراوح قيمتها بين 850 مليون سنتيم إلى المليار و10 ملايين سنتيم.

وقال مسؤول بنكي، في تصريح لـ"الخبر"، إن مديونية الأسر الجزائرية قد ارتفعت نهاية سنة 2017 إلى ما قيمته 500 مليار دينار (50 ألف مليار سنتيم)، مثلت القروض السكنية بمختلف صيغها 95 بالمائة منها، فيما لم تمثل القروض الاستهلاكية سوى نسبة 5 بالمائة المتبقية. وحسب المصدر نفسه، فإن حوالي 12 بالمائة من القروض الممنوحة للقطاع الخاص والأسر هي قروض رهنية خاصة بالعائلات الجزائرية، أنفقت على شراء السكنات بمختلف صيغها.

واستنادا للأرقام الأخيرة لبنك الجزائر، فإن قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص والأسر قد بلغت في مجملها 4426,3 مليار دينار، بارتفاع قدره 11,8 بالمائة. وأكد بنك الجزائر، استنادا للأرقام الأخيرة المقدمة من طرف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أمام نواب البرلمان، أن القروض الممنوحة للأسر الجزائرية تبقى تتمثل أساسا في القروض الرهنية والخاصة بالسكنات.

أما بخصوص القطاع العمومي، فبلغت قيمة القروض الموجهة للمؤسسات العمومية، استنادا لنفس الأرقام، ما قيمته 4237,4 مليار دينار، بارتفاع قدره 7,22 بالمائة.

وتبقى مديونية العائلات الجزائرية تسجل ارتفاعا من سنة إلى أخرى، ما سيجعلها في تقشف لسنوات طويلة خارج سياسة التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة منذ أكثر من سنتين.