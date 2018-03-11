سجلت المصالح الاستشفائية بولاية بسكرة في اليومين الأخيرين أزيد من 80 حالة مشتبه في إصابتها بداء الحصبة " البوحمرون " منها 9 حالات مؤكدة حسب معهد باستور، و أغلب الحالات تقطن بالمناطق النائية و المعزولة المتاخمة لولايتي الوادي و خنشلة و جلهم من البدو الرحل.

تفيد المعطيات أن أكثر الحالات سجلت ببلديات الستة للمقاطعة الإدارية بأولاد جلال حيث أحصت مصالحها حوالي 64 حالة مشتبه في إصابتهم بالبوحمرون، 47 حالة منهم أعمارهم تتراوح بين 5 اشهر الى 55 سنة، و12 منهم لازالوا بالمستشفى.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المصابين يقطنون ببلديات هذه الولاية المنتدبة؛ 20 حالة من أولاد جلال، 15 من رأس الميعاد ، 10 بالبسباس و 13 من سيدي خالد 2 بالشعيبة 3 بالدوسن، وحالة واحدة من ليوة .

أما الجهة الشرقية بالولاية فقد عُلم أن مستشفى سيدي عقبة قد أحصى 25 حالة مشتبه في إصابتها بالبوحمرون بنواحي سيدي عقبة و زريبة الوادي، و آخرين يقطنون بصحراء الميتة بتراب ولاية خنشلة حيث يعد هذا المستشفى الأقرب لهم، و يضاف إلى ذلك تسجيل حالات منفردة بعدد من البلديات .

المدير الولائي للصحة أكد في تصريح إعلامي أن عدد الحالات المؤكدة لم يتجاوز التسعة استنادا إلى معهد باستور، فيما يرتقب وصول نتائج التحاليل لباقي المصابين .

و حسب المتحدث أنه قد تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات كعزل الحالات و التحقيق الوبائي في بؤر المرض، و التأكد من تلقيح العائلة و محيط المصابين .