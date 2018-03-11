كشفت دراسة حديثة، استمر العمل عليها ستة سنوات، أن فصول السنة تؤثر بشكل كبير على طباع الفرد، فمواليد الفصول المتشابهة، يتَّصفون بصفات محددة ومتقاربة، يُعرفون بها!

وبعيداً عن علم التنجيم، أكدت الدراسة الطبية أن للفصول دوراً في تكوين شخصية الإنسان، تبعاً للظروف المناخية التي تختلف من فصل لآخر.



حيث نشر موقع "التايم" تقريراً حول تأثير الفصول على طباع الإنسان، حيث انطلق فيه بحث أجري عام 2010 على الفئران، خلص إلى أن الفئران التي وُلِدت، وفُطِمت أي فصلت عن الرضاعة، في أشهر الشتاء تتميز بأن قدرتها على الاندماج مع فصل الصيف ضعيفة، ولا تكون شهيتها مفتوحة، ونشاطها قليل، عكس الفئران التي وُلِدت، وفُطِمت في أشهر الصيف، فلا مشكلة لديها في الاندماج مع الأجواء المناخية المختلفة.

وحاول العلماء طيلة السنوات الماضية تطبيق هذه النتائج على الإنسان، معتمدين على بحث درجات حرارة عيِّنات من الناس، ومعرفة الفصول التي وُلِدوا فيها، وأبرزت النتائج بحسب "التايم"، وجود تطابق بين الأبحاث التي أجريت على الفئران والدراسات المطبَّقة على الإنسان.

و تتمثل خصائص مواليد كل فصل وفق النتائج، كفصل الربيع الذي يؤثر في شخصيتك، حيث يعد مواليد أشهر مارس وإفريل وماي الأكثر حصولاً على معدل "المزاج العالي". يكونون في الغالب متفائلين، ولديهم رغبة في الاعتماد على الذات، لكنَّ هذا التفاؤل، يمكن أن ينقلب لدى بعض المواليد في هذا الشهر إلى الإحباط، وقد أكدت دراسة بريطانية أن أكثر المحبطين يولدون في شهر ماي.

أما فصل الصيف يتمتع مواليد هذا الفصل بخاصية "المزاج العالي"، ولو بشكل أقل من مواليد أشهر الربيع. يستفيدون من كثير من الأمور الإيجابية التي تعود لحرارة أشهر الصيف، لكنَّ أكثر ما يعانون منه، هو تقلُّب المزاج بشكل سريع، وتعود بعض التأثيرات السلبية لمواليد الصيف إلى نقلهم بشكل متكرر في فصل الشتاء إلى الخارج.

ففصل الخريف أكثر ما يُعرف به مواليد هذا الفصل هو التوازن، وهم أقل عرضة من غيرهم للاكتئاب إذ تكون لديهم القدرة أكثر على تجنب الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، أي تجنب التقلُّب الشديد بين الاكتئاب والبهجة، وأكبر مشكلة يعانون منها، الميل إلى حدة الطبع.

وأخيرا فصل الشتاء الذي مواليده أقل حظاً، كونهم يواجهون تحديات عدة، منها ارتفاع مستوى الفصام "السكتزوفرينيا"، وإمكانية وقوعهم في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، والميل نحو الحزن والإحباط. لكن في الجانب الآخر، يبقى مواليد هذا الفصل الأقل ميلاً نحو الغضب، كما أن دراسة مصغَّرة بين المشاهير، بيَّنت أن أكثرهم وُلِدوا في شهرَي جانفي و فيفري ، ما يعني أن فرصك للشهرة، إن كنت من مواليد الشتاء، تكون أكبر.