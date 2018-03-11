كشفت مصادر من مديرية الصحة بولاية غليزان عن تسجيل إصابة 50 طفلا بحصبة" البوحمرون" تتراوح أعمارهم ما بين تسعة أشهر وعشر سنوات.

و أرجعت نفس المصادر أسباب ذلك إلى عدم تلقيح أوليائهم لهم،وعزوفهم عن ذلك خلال الحملات التي أطلقتها الوزارة الوصية ضد هذا الفيروس الذي يفتك بالأطفال،وازداد انتشارا بعدة أماكن من الوطن.وقد ظهر هذا المرض حسب مصادرنا ببلديات غليزان-زمورة-بني درقن-جديوية- منداس والمطمر،ولا تزال عملية التطعيم ضد الحصبة متواصلة بتراب الولاية للحد من انتشاره.