كشف مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور حمو حافظ اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن شرائط وتجهيزات قياس السكر بالدم من انتاج محلي ستدخل السوق الوطنية مع نهاية شهر مارس الجاري.

وأوضح ذات المسؤول على هامش لقاء علمي نظم تحت شعار "التحديات التي تواجه الصحة مستقبلا" أن "مستثمرين اثنين شرعا في إنتاج شرائط وتجهيزات قياس نسبة السكر بالدم ستنزل إلى السوق الوطنية مع نهاية شهر مارس الجاري واثنين آخرين سينطلقان في إنتاج هذه المستلزمات خلال شهر سبتمبر القادم".

وأرجع الدكتور حمو النقص المسجل في هذه الشرائط والتجهيزات الذي اشارت اليه بعض جمعيات المرضى خلال الأشهر الأخيرة بأنه يخص "بعض العلامات فقط وليس عجزا شاملا" واصفا هذه الفترة بالمرحلة الإنتقالية في انتظار دخول التجهيزات المذكورة إلى السوق قريبا.

وأكد ذات المسؤول بالمناسبة أن الوزارة استجابت لطلبات المستثمرين في الصيدلة بخصوص انتاج التجهيزات والشرائط الموجهة لمرضى السكري وتعمل على مرافقتهم في تجسيد هذه المشاريع معبرا عن أمله أن يتوصلوا الى تلبية الإحتياجات الوطنية في هذا المجال والتي تتراوح بين 11 و12 مليون علبة وبذلك تتخلى الدولة عن استيرادها مستقبلا.

للإشارة فإن معدل الإصابة بداء السكري بالمجتمع تقدر حسب التحقيقات الوطنية بين 10 إلى 12 بالمائة في وسط السكان وهي مرشحة إلى الإرتفاع -حسب المختصين- نتيجة تغيير النمط الغذائي الغني بالسكريات والذهنيات الذي طرأ على سلوكات افراد المجتمع خلال السنوات الأخيرة و الذي ترافقه قلة النشاط الرياضي والإصابة بالسمنة.