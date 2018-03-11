أعلنت سلطات الأمن في روسيا, اليوم الاحد, إحباط هجوم إرهابي خطط له أعضاء خلية إرهابية في منطقة ساراتوف جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان لهيئة الأمن الفدرالي الروسي إن الخلية التي أبدت مقاومة مسلحة أثناء محاولة عناصر الهيئات الأمنية الروسية القبض عليها, تمت تصفيتها قبل تنفيذ الهجوم الإرهابي.

وأشار البيان إلى العثور في مكان الحادث, على الأسلحة التي استخدمتها الخلية, وهي مسدسات, وقنابل يدوية, وعبوة ناسفة بقوة مكافئة لحوالي ثلاثة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" مزودة بشظايا زجاج.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في الخامس من مارس الجاري, أن موسكو أحبطت 68 جريمة إرهابية في العام 2017, داعيا إلى محاربة الإرهاب بشكل فعال واستخدام تكتيك الهجوم الاستباقي, مضيفا أن عدد الجرائم الإرهابية

المرتكبة في بلاده انخفض خلال السنوات الست الأخيرة, من 216 جريمة في العام 2012 إلى 25 العام الماضي.