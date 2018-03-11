أوضحت رابطة البطولة الفرنسية لكرة القدم في بيان إنها ستحقق في أحداث الشغب التي وقعت في ملعب بيار موري التابع لنادي ليل بعد أن اقتحم مشجعو الفريق الملعب وهاجموا اللاعبين عقب التعادل 1-1 مع مونبيلييه يوم أمس السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجماهير وهي تركض باتجاه لاعبي ليل وتوجه ركلات لبعضهم.

وقال بيان الرابطة: "تستنكر رابطة البطولة الفرنسية بشدة الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في ملعب بيار موري بعد مباراة ليل ومونبيلييه".

وأضاف البيان : "في أقرب فرصة وبحلول الخميس القادم ستحقق لجنة الانضباط في هذه الأحداث".

ويحتل ليل المهدد بالنزول الى الدرجة الثانية المركز قبل الأخير بين فرق الدوري الفرنسي العشرين بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.