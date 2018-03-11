أعلن الأرسيدي في بيان اليوم عن ميلاد “إعلان الجزائر” الذي يدعو ل” عقد جديد لبلدان شمال إفريقيا والدول المحاذية لمنطقة الساحل” .

كما تم التوقيع على المبادرة من طرف حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية “الأرسيدي” عن الجزائر، حزب “الأصالة والمعاصرة” عن المغرب و”الحزب الجمهوري” التونسي وحزب “ليبيا الأمة”.

وجاء في البيان المشترك للأحزاب الأربعة أن “أعضاء الوفود التونسية والجزائرية والمغربية والليبية المجتمعة في الجزائر العاصمة… إتفقوا على إعطاء إمتداد لعلاقاتهم وإقرار متابعة حثيثة لها بالطرق والوسائل التي سيلتزمون بتحديدها في أقرب الآجال…”

ويهدف هذا التنظيم بين الأحزاب الأربعة المغاربية إلى “توفير إطار عملي يساير الوضع الذي تعيشه بلدان شمال إفريقيا من أجل تجاوز تشتت إمكاناتها السياسية والاقتصادية.”

تجدر الإشارة إلى أن فكرة مبادرة "إعلان الجزائر" نشأت من طرف الأحزاب الأربعة المغاربية التي حضرت المؤتمر الخامس للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التي وافقت عن مضمون الإعلان المشترك الذي تمت مناقشته في الجزائر العاصمة يومي 09 و10 فيفري المنصرم.