حجز عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية (فصيلة حماية التراث الثقافي) التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة 80 قطعة نقدية تعود للعهد النوميدي و تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص متورطين في القضية، حسبما أفادت به اليوم الأحد خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذا السلك الأمني محليا.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه العملية تمت إثر معلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص، بمدينة باتنة،على قطع أثرية نقدية (مسكوكات) لتكثف عناصر الفصيلة البحث والتحري مما مكنها من تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة ومكان تواجده حيث تم توقيفه بعد مداهمة محله التجاري وهو بصدد عقد صفقة بيع مع أحد الأشخاص البالغ من العمر29 سنة و ضبطت بحوزته المحجوزات الأثرية.

وتم بعد ذلك واستمرارا للتحقيق توقيف شخصين آخرين يبلغان من العمر 27 و28 سنة، وفقا للمصدر الذي أشار إلى أن المشتبه فيهم أحيلوا للعدالة اليوم الأحد عن جرم "حيازة وعرض للبيع مسكوكات على شكل قطع نقدية أثرية على أساس أنها تراث ثقافي" حيث تم وضع ثلاثة منهم تحت نظام الرقابة القضائية فيما استفاد الرابع من الإفراج المؤقت.