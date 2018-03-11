وقعت أحداث شغب اليوم الأحد ، بين متظاهرين أتراك وآخرين أكراد في مطار دوسلدورف غربي ألمانيا. وكان متظاهرون تجمعوا في مطار دوسلدورف للاحتجاج على عمليات الجيش التركي في منطقة عفرين شمالي سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية بأنه حسب البيانات الأولية فقد تجمع بعد ظهر اليوم نحو 200 شخص من المحسوبين على إحدى المجموعتين في المطار. ونقل موقع "راينريشه بوست" عن الشرطة الألمانية بأن حوالي 400 متظاهر تجمعوا في المطار دون إخطار مسبق، فيما كانت الشرطة تتوقع مشاركة نحو 150 شخصا. وأشار الموقع إلى حدوث عدة إصابات بسبب رشاشات الفلفل.



من جانبها، ذكرت الشركة المشرفة على المطار، أن حركة الطيران ظلت مستمرة، وقال متحدث إن قطاعا صغيرا في ساحة الإقلاع هو الذي تأثر بهذه المظاهرة التي لم يتم الإخطار بها. وفي محطة قطارات مدينة دوسلدورف المركزية تجمع متظاهرون أكراد، ما أضطر شركة القطارات إلى تحويل مسارات بعض القطارات.



وقد وقعت مصادمات أيضا في مدينة هامبورغ حيث تجمع أكثر من 400 شخص مساء أمس أمام القنصلية الروسية ثم أمام القنصلية التركية، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة اليوم. فقد رشق متظاهرون واجهة القنصلية بحجارة أحدثت أضرارا طفيفة، وكانت الاحتجاجات موجهة ضد المشاركة الروسية في الهجوم العسكري.