اقترحت زعيمة "الجبهة الوطنية" اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن اليوم الأحد اسم "التجمع الوطني" كبديل للاسم الحالي للحزب.

وقالت مارين لوبن - في مؤتمر عقدته اليوم - إنها ستطرح الاسم المقترح الجديد للحزب لاستفتاء على أن يدلي أعضاء الحزب بأصواتهم عبر البريد ويتم إعلان النتيجة في غضون ستة اسابيع.

وكانت لوبن قد أعيد انتخابها - في وقت سابق اليوم - على رأس حزب "الجبهة الوطنية" في انتخابات خالية من أي مفاجأة كانت فيها المرشحة الوحيدة, بحصولها على مئة بالمائة من أصوات المقترعين في ختام عملية تصويت بالمراسلة أعلنت نتائجها خلال مؤتمر الحزب اليميني المتطرف.

وتسعى ابنة مؤسس "الجبهة الوطنية" جون مارين لوبن - الذي تم إلغاء صفته كرئيس شرفي للحزب - من خلال تغيير اسم الحزب لإنجاز عملية إعادة تنظيمه التي باشرتها منذ توليها قيادته عام 2011, تمهيدا للانتخابات الأوروبية العام المقبل حيث تترقب انتصارا للشعبويين كما حصل في إيطاليا مؤخرا.