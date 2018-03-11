نقلت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن أوبك قد تتفق في جوان المقبل على بدء تخفيف القيود الحالية على إنتاج النفط في عام 2019 .



وقال زنغنه في مقابلة مع الصحيفة إن إيران تريد أن تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إبقاء أسعار النفط حول مستوى 60 دولارا للبرميل لاحتواء إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.



وقال زنغنه ”إذا قفز السعر (إلى) نحو 70 دولارا...فإنه سيشجع على إنتاج المزيد من النفط الصخري في الولايات المتحدة“.



ونقلت الصحيفة عن زنغنه قوله إن إيران ستضغط كي تستعيد بشكل حذر بعض إنتاجها، مضيفا أن البلد العضو في أوبك يضخ حاليا نحو 3.8 مليون برميل يوميا وقد ينتج 100 ألف برميل يوميا إضافية.

ولم يحدد الوزير الموعد الذي قد ترفع فيه إيران إنتاجها.



ويُسمح لإيران بإنتاج ما يصل إلى 3.8 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق عالمي بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين للنفط للحد من المعروض من النفط في الأسواق.