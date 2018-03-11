أعلنت الشرطة البريطانية أن وحدة مكافحة الإرهاب بشمال شرق المملكة المتحدة تحقق في تقارير عن "رسائل كراهية" وصلت عبر البريد الإلكتروني إلى أفراد في ويست يوركشاير.



وقالت عضوة البرلمان البريطاني عن حزب العمال ناز شاه، عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "رسالة الكراهية المزعجة" عنوانها "يوم عقاب المسلمين"، مؤكدة أن محتوى الرسالة يثير بشدة قلق مستلميها والمجتمع. ودعت منظمة "Tell MAMA" البريطانية، وهي مجموعة متخصصة في رصد حوادث الكراهية ضد المسلمين، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، كل من تصله هذه الرسالة إلى سرعة الإبلاغ عنها.



وتدعو الرسالة إلى جعل 3 أفريل المقبل "يوم عقاب المسلمين"، وتزعم أن المسلمين يسببون الأذى والضرر للأغلبية البيضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية. وأضافت الرسالة أنه ستكون هناك مكافآت للتحرك ضد المسلمين.



وحددت الرسالة 10 نقاط للاعتداء اللفظي ضد شخص مسلم، و25 نقطة لمن ينزع حجاب مسلمة، و50 نقطة لمن يلقي مادة حارقة على وجه مسلم، و100 نقطة لمن يضرب مسلما، و250 نقطة لمن يعذب مسلما، و500 نقطة لمن يقتل مسلما بمسدس أو سكين أو دهسا بسيارة، و1000 نقطة لمن يحرق أو يفجر مسجدا.