أيّدت محكمة ألمانية السّماح للمحاكم بحظر ارتداء الحجاب خلال العمل داخل أروقتها، مبطلة قرارًا سابقًا للمحكمة الإدارية في مدينة أوغسبورغ، مبرّرة قرارها بمبدأ الالتزام بالحيادية في المحاكم.

وألغت المحكمة الإدارية في مدينة ميونيخ الألمانية، الأربعاء الفارط، بذلك قرارًا سابقًا للمحكمة الإدارية في مدينة أوغسبورغ رأى في حظر ارتداء الحجاب خلال العمل داخل المحاكم تمييزًا.

وكانت وزارة العدل المحلية بولاية بافاريا الألمانية، حظرت في الماضي على طالبات قانون ارتداء غطاء رأس لأسباب دينية ”خلال ممارسة أعمال سيادية”.

وبرّرت الولاية هذا القرار بمبدأ الالتزام بالحيادية في المحاكم. وبناء على هذا القرار لم يُسمح لطالبة حقوق محجبة بالجلوس على منصة القضاء خلال تدريبها في محكمة ابتدائية بمدينة أوغسبورغ.

وتقدمت الطالبة بدعوى قضائية ضد هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في أوغسبورغ، وقضت المحكمة عام 2016 بأن هذا القرار ينطوي على تمييز.



