



تم التوقيع ، أمس الأحد، على إنشاء مؤسسة مختلطة مختصة في صناعة المولدات الكهربائية تسمى "فيجال إليكتريكال الجزائر"، وهي ثمرة شراكة بين مؤسستين جزائريتين : إليكتريك صناعة بعزازقة " أونال عزازقة "سابقا و مؤسسة هندية تدعى "فيجال إليكتريكال ليميتاد" لإنتاج مولدات كهربائية ذات قوة كبيرة.

وحسب مصادر محلية يُنتظر أن تنطلق أشغال بناء المصنع الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيوفير ما لا يقل عن 350 منصب شغل دائم.

و يبلغ رأس مال الشركة الجديدة حوالي مليار و 400 مليون دينار، وسيمكن هذا المشروع بعد دخوله مرحلة الإنتاج من توفير حاجيات الطلب المحلي وبالتالي وقف استيراد المولدات مع إمكانية تصدير جزء منها للخارج.





