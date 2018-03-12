تصدرت الولايات المتحدة ما بين عامي 2013 و2017 قائمة مصدري الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية والإمارات، بحصة بلغت 61% و58% على التوالي.

وجاء ذلك بحسب تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، واحتلت السعودية المرتبة الثانية كأكبر مستوردي الأسلحة في العالم بحصة بلغت 10%

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما الموردان الرئيسيان للأسلحة إلى السعودية، حيث شكلت صادرات الأسلحة الأمريكية 61% من إجمالي ما استوردته المملكة من الأسلحة، فيما بلغت صادرات الأسلحة البريطانية 23%.

وقال التقرير إن بريطانيا صدرت نصف صادراتها من الأسلحة تقريبا إلى السعودية، التي زادت وارداتها من الأسلحة بدورها في الفترة ما بين 2013 و2017 بنسبة 25%، مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012.

واللافت في التقرير إلى أن واردات الشرق الأوسط، المنطقة التي كانت معظم دولها منخرطة في صراعات على مدار السنوات الخمس الماضية، مثلت 32% من واردات الأسلحة العالمية.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية في قائمة مستوردي الأسلحة، بينما احتلت الجزائر المرتبة السابعة .