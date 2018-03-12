نظمت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، صباح اليوم الإثنين،اعتصاما في المركز الاستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين بباب الوادي احتجاجا على تعليق أجور الأطباء المقيمين في ذات المؤسسة الاستشفائية.

وذكرت تنسيقية الأطباء المقيمين على صفحتها الرسمية على "تويتر" أن الأطباء المقيمين من مختلف المستشفيات الجامعية بالعاصمة التحقوا بزملائهم بمستشفى محمد لمين دباغين لمساندتهم ، بعد أن تم تعليق أجورهم للشهر الثاني على التوالي.

وحسب التنسيقية، فإن فرقة من عناصر الأمن طوقت مدخل المستشفى، فيما تم منع الصحافة من دخوله لتغطية الاعتصام.