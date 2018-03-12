لقي 39 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البنغالية، اليوم الإثنين، في العاصمة النيبالية كاتماندو، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وحسب ذات المصدر، فإن الطائرة التي تقل 71 راكبا تحطمت حينما كانت على وشك الهبوط على أرضية مطار تريبهوان الدولي.

من جانبه صرح الناطق باسم الحكومة نارايان براساد دوادي قائلا "انتشلنا جثث قتلى من بين الحطام".



فيما قال المتحدث باسم المطار بريم ناث ثاكور إن " 67 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم" كانوا على متن الطائرة، مصيفا "حتى الآن، تم نقل 20 مصابا إلى المستشفى، فيما يحاول عناصر الشرطة والجيش تقطيع حطام الطائرة لإنقاذ آخرين".