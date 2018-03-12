تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، ببومرداس, من تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين تحتوي كمية من الذخيرة ومواد كيميائية متفجرة إضافة إلى أجهزة اتصال وأدوية وأفرشة وأغراض أخرى، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين ،بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 مارس 2018،إثرعملية بحث وتمشيط ببومرداس, ثلاث مخابئ للإرهابيين تحتوي كمية من الذخيرة ومواد كيميائية متفجرة إضافة إلى أجهزة اتصال وأدوية وأفرشة وأغراض أخرى".

من جهة أخرى،أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة

بكل من بسكرة وسطيف، ثلاثة أشخاص وحجزت خمسة أسلحة نارية

وكمية من الذخيرة, في حين تم توقيف 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل

من تلمسان وسيدي بلعباس وأدرار".