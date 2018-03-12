استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام للمجمع الأمريكي جنرال إلكتريك، جون فلانيري الذي كان مرفوقا بالمدير التنفيذي ومسير الحسابات الكبرى في بيكر هيوز - جنرال إلكتريك، توفيق فرحات، حسبما علمته واج من قبل الشركة الوطنية للمحروقات.

و أبرز ولد قدور خلال هذا اللقاء الذي جرى ،أمس الأحد، بمقر مجمع سوناطراك "الضرورة القصوى" لتفعيل المؤسسة المشتركة بين سوناطراك و جنرال إلكتريك المسماة "ألجريان بيتروليوم إكيبمون كومباني ( أبيك) .

من جهة اخرى،عبر ولد قدور عن ارتياحه للشراكة الثنائية بين الطرفين من خلال المؤسسة المشتركة "ألجريان انجينيرينع سيرفيس كومباني"،التي تم استحداثها من خلال شراكة بين مجمعي سوناطراك و سونلغاز و جنرال إلكتريك في 1993 و المتخصصة في الهندسة و تصليح و صيانة التوربينات الغازية.

و في هذا الصدد، ابرز ولد قدور "العلاقات الجيدة" التي تربط سوناطراك بجنرال إلكتريك و بيكر هيوز جنرال إلكتريك.

كما تطرق ، من جهة أخرى، الى إستراتيجية و نظرة مجمع سوناطراك في آفاق 2030 و كذا أهمية التحول الرقمي.

من جهته تطرق الرئيس المدير العام لمجمع جنرال إلكتريك الى الطاقات المتجددة و الغاز الصخري و كذا أهمية الرقمنة و تحويل التنظيمات و التحديات التي يفرضها تقلب اسعار النفط الىجانب قضايا التكوين في مجال التسيير.

كما عبر فلانيري عن ارتياحه بإندماج جنرال إلكتريك و بيكر هيوز مبديا تفاؤله للنتائج المتوخاة من هذه هذه المؤسسة.

ولتذكير وقع مجمع "سوناطراك" وشركة "بيكر هيوز جنرال الكتريك" في نوفمبر الفارط بالجزائر عقدا يقضي بإنشاء شركة مختلطة متخصصة في الانتاج المحلي وتركيب و صيانة مختلف التجهيزات الموجهة لمراقبة الظغط كرؤوس آبار النفط

المستوردة حاليا من قبل سوناطراك.

وتقدر قيمة الاستثمار في هذا المشروع 45 مليون دولار في المرحلة الأولى لترتفع إلى 200 مليون دولار على المدى الطويل.

أما بالنسبة لرأسمال هذه الشركة المشتركة، التي ستنشأ بالمنطقة الصناعية بأرزيو (وهران) على مساحة 20 ألف متر مربع فقد قدر بـ (4) مليار دينار جزائري.