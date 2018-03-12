تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالبويرة، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من أربعة أفراد تحترف تزوير العملة الوطنية وترويجها.

العملية انطلقت "استنادا إلى معلومات وردت إلى الدرك الوطني مفادها قيام مجموعة من الأشخاص في العشرينات من العمر تقوم بالترويج بالعملة الوطنية المزورة على مستوى محلات البويرة، أين تم تكثيف التحريات للقبض على المشتبه فيهم" حسب ما أفادت ذات المصادر الأمنية .

و عقب عرض الأجهزة المستخدمة في تزوير النقود وكذا الموقوفين الأربع الذي تترواح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة على مستوى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة أمس، تم توقيف أفراد الشبكة على مستوى المحطة القديمة الواقعة بوسط مدينة البويرة و هم متلبسون و بصدد الترويج للعملة الوطنية المزورة ".

وذكر ت ذات المصادر أنه قد حجزت مبالغ مالية مزورة قُدرت بـ 60 ألف دينار جزائري من فئة 2000دج، وكذا المعدات و الأجهزة المستخدمة في هذا النشاط ، والمتمثلة في طابعتين وجهاز سكانر و قصاصات ورقية و أقراص مضغوطة.

و سيتم تقديم أفراد العصابة أمام العدالة بعد استكمال إجراءات التحقيق.