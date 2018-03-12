أفاد السفير الروسي في الجزائر، إيغور بيليايف، بأن بلاده تطرح تساؤلات حول الوجود العسكري الأجنبي في الساحل الذي لم يؤد إلى تحسن الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وأشار السفير الروسي في حوار مطول مع "الخبر" سينشر لاحقا، إلى أن روسيا تعتمد في موقفها من الأوضاع في الساحل وليبيا على ما تقدمه لها الجزائر من نصائح لأنها تشترك معها في الرؤية.

ولفت إلى أن بلاده تتقاسم مع الجزائر نفس رؤية الحل في النزاعات الواقعة على حدود الجزائر، لا سيما ما يتعلق بمنطقة الساحل التي تثير التطورات الأمنية بها مع كثافة الوجود الأجنبي عدة تساؤلات حول حقيقة النوايا الموجودة في المنطقة.

وفي قضايا التسلح، اعتبر السفير الروسي أن من مصلحة الجزائر البقاء على تسليحها من روسيا التي تضمن لها منظومة دفاعية متطورة جدا.

وفي الجانب الاقتصادي، تأسف السفير الروسي، لعدم تطور العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى وحجم البلدين، حيث لا تتجاوز المبادلات 4 مليار دولار، وذكر لذلك عدة أسباب موضوعية منها تشابه طبيعة الاقتصادين المبنيين على الطاقة.

وطمأن السفير الجزائريين الراغبين مشاهدة المونديال الروسي، بأن بإمكانهم ذلك دون أي تعقيدات إدارية، حيث ستلغى التأشيرة في فترة المونديال. وقال إن ثمة عملا يجري لتحسين مستوى التبادل السياحي بين البلدين.

وفي الشأن الديبلوماسي، تفاعل السفير الروسي مع مختلف القضايا الساخنة في المنطقة العربية والعالم، وأعطى موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية.