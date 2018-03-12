أعلنت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين ،اليوم الإثنين، عن انقطاع التموين بالغاز إبتداءا من يوم غد الثلاثاء 13 مارس و ذلك في العديد من الأحياء ببلدية الشراقة و هذا الى غاية انتهاء أشغال ربط خط للغاز حسبما أفاد به بيان للمديرية .

و جاء في البيان أن مديرية التوزيع لبولوغين "تعلم زبائنها بانقطاع التموين

بالغاز، يوم الثلاثاء، إبتداءا من الساعة 11و30د صباحا الى غاية انتهاء أشغال ربط خط غاز".

و يخص هذا الانقطاع عدة أحياء ببلدية الشراقة و هي : 602 مسكن بالكثبان و حي

70 مسكن (وزارة الدفاع الوطني) و حي 50 مسكن،حي 320 مسكن (كناب) و حي 70 مسكن (الترقية و التسيير العقاري) و حي 60 مسكن (وزارة الدفاع الوطني) ،السكنات

الوظيفية لنفطال و حي كالمون و حي RHP و حي VSA و حي الكثبان،حي سوبرال،و

أخيرا حي جعفر سليمان.

و تقدم مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين اعتذاراتها من جراء هذا

الإنقطاع في التموين بالغاز كما وضعت الرقم 3303 في خدمة زبائنها للاستعلام و

الاستفسار .