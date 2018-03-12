انقطاع التموين بالغاز بالشراقة بالعاصمة

أخبار الوطن
12 مارس 2018 () - د.خ/وأج
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أعلنت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين  ،اليوم الإثنين، عن انقطاع التموين بالغاز إبتداءا من يوم غد  الثلاثاء 13 مارس  و ذلك في  العديد من  الأحياء ببلدية الشراقة و هذا الى  غاية انتهاء أشغال ربط خط للغاز حسبما أفاد به  بيان للمديرية .

و جاء في البيان أن  مديرية التوزيع لبولوغين "تعلم زبائنها بانقطاع التموين 

بالغاز، يوم الثلاثاء،   إبتداءا من الساعة 11و30د صباحا  الى  غاية انتهاء أشغال ربط خط غاز".

و يخص هذا الانقطاع عدة أحياء ببلدية الشراقة و هي : 602 مسكن بالكثبان و حي 

70 مسكن (وزارة الدفاع الوطني) و حي 50 مسكن،حي 320 مسكن (كناب) و حي 70 مسكن  (الترقية و التسيير العقاري) و حي 60 مسكن (وزارة الدفاع الوطني) ،السكنات 

الوظيفية  لنفطال و حي كالمون و حي RHP و حي VSA  و حي الكثبان،حي سوبرال،و 

أخيرا حي جعفر سليمان.

و تقدم مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين اعتذاراتها  من جراء هذا 

الإنقطاع في التموين  بالغاز كما وضعت الرقم 3303 في خدمة زبائنها للاستعلام و 

الاستفسار .

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