أعلنت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين،اليوم الإثنين، عن انقطاع التموين بالغاز إبتداءا من يوم غد الثلاثاء 13 مارس و ذلك في العديد من الأحياء ببلدية الشراقة و هذا إلى غاية انتهاء أشغال ربط خط للغاز حسبما أفاد به بيان للمديرية .

و جاء في البيان إن مديرية التوزيع لبولوغين "تعلم زبائنها عن انقطاع التموين بالغاز، يوم الثلاثاء، إبتداءا من الساعة 11:30د صباحا إلى غاية انتهاء أشغال ربط خط غاز".

و يخص هذا الانقطاع عدة أحياء ببلدية الشراقة و هي : 602 مسكن بالكثبان و حي 70 مسكنا (وزارة الدفاع الوطني) و حي 50 مسكنا،حي 320 مسكنا (كناب) و حي 70 مسكنا (الترقية و التسيير العقاري) و حي 60 مسكنا (وزارة الدفاع الوطني) ،السكنات الوظيفية لنفطال و حي كالمون و حي RHP و حي VSA و حي الكثبان،حي سوبرال،و أخيرا حي جعفر سليمان.

و تقدم مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين اعتذاراتها جراء هذا الإنقطاع في التموين بالغاز كما وضعت الرقم 3303 في خدمة زبائنها للاستعلام و الاستفسار .