انقطاع التموين بالغاز في الشراقة بالعاصمة

أخبار الوطن
12 مارس 2018 () - د.خ/وأج
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أعلنت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين،اليوم الإثنين، عن انقطاع التموين بالغاز إبتداءا من يوم غد  الثلاثاء 13 مارس  و ذلك في  العديد من  الأحياء ببلدية الشراقة و هذا إلى  غاية انتهاء أشغال ربط خط للغاز حسبما أفاد به  بيان للمديرية .

و جاء في البيان إن  مديرية التوزيع لبولوغين "تعلم زبائنها عن انقطاع التموين بالغاز، يوم الثلاثاء، إبتداءا من الساعة 11:30د صباحا  إلى غاية انتهاء أشغال ربط خط غاز".

و يخص هذا الانقطاع عدة أحياء ببلدية الشراقة و هي : 602 مسكن بالكثبان و حي 70 مسكنا (وزارة الدفاع الوطني) و حي 50 مسكنا،حي 320 مسكنا (كناب) و حي 70 مسكنا  (الترقية و التسيير العقاري) و حي 60 مسكنا (وزارة الدفاع الوطني) ،السكنات الوظيفية  لنفطال و حي كالمون و حي RHP و حي VSA  و حي الكثبان،حي سوبرال،و أخيرا حي جعفر سليمان.

و تقدم مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين اعتذاراتها  جراء هذا الإنقطاع في التموين  بالغاز كما وضعت الرقم 3303 في خدمة زبائنها للاستعلام و الاستفسار .

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