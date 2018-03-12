طالب الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي، بول كاغامي، بالتدخل العاجل لإقناع المغرب، كبلد عضو في الاتحاد الإفريقي، بالتراجع عن تنظيم منتدى كرانس مونتانا من 15 إلى 20 من شهر مارس الجاري، في مدينة الداخلة المحتلة، لتفادي أي تصعيد في المنطقة.

كما حث الرئيس غالي في رسالة بعث بها إلى بول كاغامي على "اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق قرار القمة الإفريقية المتعلق بنزاع الصحراء الغربية، خصوصا فيما يخص موضوع تنظيم هذا الحدث غير الشرعي على تراب إفريقي محتل".

وقال أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تدين بشدة هذا الخرق السافر للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، مضيفا إن "هذا العمل الاستفزازي يعرقل كذلك تطبيق قرارات الاتحاد الإفريقي وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام في هذه المنطقة من خلال استكمال مسلسل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".

وأضاف الرئيس الصحراوي إن "المملكة المغربية ألزمت نفسها رسميا، من خلال انضمامها للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واتفاقيات ومعاهدات الاتحاد الإفريقي المختلفة الأخرى، باحترام مبادئ الاتحاد الإفريقي وأهدافه المحددة بموجب المادة 3، وهي أساس "ترقية السلام، والأمن والاستقرار في القارة"، وفي المادة 4 أي "احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال"، و "منع استعمال القوة للتهديد أو استخدامها بين البلدان أعضاء الاتحاد".

للتذكير فإن قمة الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة في شهر جانفي الماضي في أديس أبابا كانت قد أكدت "دعواتها المتكررة، وبشكل خاص إعلانها المعتمد في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا من 30 إلى 31 جانفي 2015، لمنتدى كرانس مونتانا، المنظمة التي يوجد مقرها بسويسرا، لتحجم عن تنظيم ملتقياتها في مدينة الداخلة، في الصحراء الغربية، ودعت كافة الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الإفريقي وفاعلين آخرين ذوي صلة إلى مقاطعة الملتقى القادم المقرر عقده من 15 إلى 20 مارس 2018".

للإشارة فإن منتدى كرانس مونتانا عبارة عن منظمة دولية غير حكومية سويسرية تنظم سنويا اجتماعا كبيرا في مدينة يتم انتقاؤها بالمناسبة سيما كرانس مونتانا، جنيف، بروكسل، فيينا، برشلونة، سراييفو، باكو أو تيرانا.